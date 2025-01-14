Шпионивший в ДНР за ВС России гражданин Украины получил 14 лет колонии

В ДНР гражданина Украины осудили на 14 лет за передачу данных СБУ о ВС РФ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 63-летнего гражданина Украины к 14 годам лишения свободы за то, что с мая по октябрь 2023 года он передавал службе безопасности Украины (СБУ) данные о местах размещения военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по части 276 УК РФ («Шпионаж») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, ношение, хранение взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как установил суд, в период с мая по октябрь 2023 года фигурант передавал неустановленному лицу, действовавшему в интересах разведки СБУ Украины, данные о местах размещения военной техники и личного состава подразделений ВС России. Также, с сентября по ноябрь 2023 года в одном из районов Донецка он нашел две ручные осколочные гранаты и запалы к ним. Найденное он забрал домой и стал незаконно хранить.

Ранее сообщалось, что жителя Луганской народной республики задержали за передачу СБУ данных о дислокации российских военных.

