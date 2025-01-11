Жителя ЛНР задержали за шпионаж в пользу Украины

В ЛНР мужчину задержали за передачу СБУ данных о дислокации российских военных

Жителя Луганской народной республики (ЛНР) задержали за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) данных о дислокации российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ.

В ведомстве рассказали, что бывший гражданин Украины передавал данные СБУ с 2023 года. Украинские спецслужбы предложили мужчине сотрудничество, когда он находился в Харькове вместе с сыном, который поступал в вуз. «В Краснодоне получил телефон, получил аккумулятор, получил детонатор, шесть тротиловых шашек, потом еще была схема с проводочком. Мне рассказали, как это все соединить. Я это все соединил, сфотографировал, отправил», — рассказал задержанный на допросе. Позже он отвез взрывное устройство в Луганск по заданию куратора из СБУ.

Кроме того, с лета 2023 года мужчина посетил несколько населенных пунктов ЛНР, где были расположены объекты Вооруженных сил РФ, и передал их координаты СБУ. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Запорожской области ликвидировали агента Главного управления разведки (ГУР) Украины. По информации российской спецслужбы, мужчина готовил в регионе теракт и уже подготовил для этого самодельное взрывное устройство.