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10:15, 3 января 2025Силовые структуры

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Запорожье агента ГУР Украины

ФСБ ликвидировала в Запорожской области готовившего теракт агента ГУР Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники ФСБ в Запорожской области ликвидировали агента Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ФСБ, он разыскивался за совершение особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов. Агент ГУР также готовил теракт в Запорожской области. По указанию иностранных спецслужб он подготовил самодельное взрывное устройство (СВУ).

Во время обыска дома мужчина оказал сопротивление. Силовики обнаружили на месте элементы гранаты и СВУ.

В октябре сотрудники ФСБ России задержали двух агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж и попытку вывезти похищенного ребенка из страны. Задержанные проникли на территорию России из Литвы.

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