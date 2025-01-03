ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Запорожье агента ГУР Украины

ФСБ ликвидировала в Запорожской области готовившего теракт агента ГУР Украины

Сотрудники ФСБ в Запорожской области ликвидировали агента Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ФСБ, он разыскивался за совершение особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов. Агент ГУР также готовил теракт в Запорожской области. По указанию иностранных спецслужб он подготовил самодельное взрывное устройство (СВУ).

Во время обыска дома мужчина оказал сопротивление. Силовики обнаружили на месте элементы гранаты и СВУ.

В октябре сотрудники ФСБ России задержали двух агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж и попытку вывезти похищенного ребенка из страны. Задержанные проникли на территорию России из Литвы.