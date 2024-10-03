ФСБ задержала агентов ГУР на границе с Литвой, они пытались похитить ребенка

В Калининграде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двух агентов Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины за шпионаж и попытку вывезти похищенного ребенка из страны. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Украинские шпионы пытались вывезти ребенка из России

Как рассказали в ЦОС ФСБ, задержанные проникли на территорию России из Литвы. При этом одной из целей операции украинских агентов было похищение и незаконное перемещение через границу российского ребенка, отцом которого был сотрудник ГУР Украины.

На кадрах опубликованного оперативного видео запечатлен момент спасения ребенка. Судя по кадрам, операция проходила ночью: оперативники остановили автомобиль и вывели из него агентов ГУР, а один из сотрудников ФСБ забрал у задержанных ребенка.

Сотрудник ФСБ забирает у агентов ГУР похищенного ребенка Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Задержанные агенты признались в шпионаже

На кадрах оперативного видео один из задержанных агентов, стоя на коленях, рассказал, что вместе с сообщником действовал по заданию некого сотрудника ГУР по имени Юрий. Кроме того, задержанные уточнили, что они осуществляли съемку и разведку средств охраны государственной границы России по заданию ГУР.

По данным ФСБ, пойманные агенты собирались сбором сведений о защищенности российско-литовской госграницы для последующей нелегальной заброски агентуры. В настоящее время они арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ, по которой фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

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