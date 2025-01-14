Си Цзиньпин оценил роль Евросоюза в мире

Си Цзиньпин: Евросоюз является важным полюсом в многополярном мире

Китай считает Европу важным полюсом в многополярном мире и поддерживает европейскую интеграцию и стратегическую независимость Европейского союза (ЕС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с главой Европейского совета Антониу Коштой, сообщается в публикации на официальном сайте китайского МИД.

«Китай считает, что Европа является важным полюсом в многополярном мире, и поддерживает европейскую интеграцию и стратегическую независимость ЕС (...). Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Брюссель не имеют фундаментального конфликта интересов или геополитических противоречий. Кроме того, стороны являются партнерами, работающими на совместный успех», — отмечается в публикации внешнеполитического ведомства.

Си Цзиньпин добавил, что Китай доверяет Евросоюзу, а экономическое и торговое сотрудничество страны с сообществом имеет «взаимодополняющие преимущества, а также является взаимовыгодным и взаимовыигрышным».

В ноябре прошлого года председатель КНР на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что Китай готов укреплять связи с ЕС и призывает Италию поспособствовать этой инициативе. Он подчеркнул, что обе страны должны делать необходимые шаги по урегулированию любых разногласий между собой, чтобы обеспечить «развитые и стабильные» связи между Пекином и Брюсселем.