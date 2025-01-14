Главы Госдепа Блинкен и Пентагона Остин: У ВСУ серьезные проблемы на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами на поле боя. Об этом заявили госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для The New York Times (NYT).

«Успехи Украины до настоящего момента являются огромным ее стратегическим достижением, но ВСУ до сих пор сталкиваются с серьезными проблемами на поле боя», — отмечается в публикации.

По мнению Блинкена и Остина, украинской критической инфраструктуре был нанесен «существенный ущерб».

Ранее Блинкен и Остин заявили, что США получили прибыль от конфликта на Украине, укрепив свой военно-промышленный комплекс (ВПК). Кроме того, они добавили, что в стране появляется большое количество рабочих мест в оборонном секторе из-за продолжающегося украинского кризиса.