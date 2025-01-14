Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:01, 14 января 2025Мир

США заявили о серьезных проблемах Украины на поле боя

Главы Госдепа Блинкен и Пентагона Остин: У ВСУ серьезные проблемы на поле боя
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами на поле боя. Об этом заявили госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для The New York Times (NYT).

«Успехи Украины до настоящего момента являются огромным ее стратегическим достижением, но ВСУ до сих пор сталкиваются с серьезными проблемами на поле боя», — отмечается в публикации.

По мнению Блинкена и Остина, украинской критической инфраструктуре был нанесен «существенный ущерб».

Ранее Блинкен и Остин заявили, что США получили прибыль от конфликта на Украине, укрепив свой военно-промышленный комплекс (ВПК). Кроме того, они добавили, что в стране появляется большое количество рабочих мест в оборонном секторе из-за продолжающегося украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о контактах с Вашингтоном

      В российском регионе появился тигр-людоед

      В Кремле назвали суверенным правом Армении развивать отношения с США

      Полянский рассказал о вышедшей из себя на встрече Совбеза ООН постпреде Британии

      В США заявили о найденном Украиной способе шантажировать Европу

      Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ

      В России признали сложности с экспортом нефти после новых санкций США

      В Кремле оценили значимости подписания договора о партнерстве с Ираном

      В США заявили о нелюбви немцев к нынешнему правительству и НАТО

      Популярная российская блогерша описала город в США словами «как здесь жить-то можно?»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше