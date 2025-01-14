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13:31, 14 января 2025Россия

Стало известно о смерти человека в российском рехабе

СК сообщил о смерти пациента в дагестанском рехабе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Один из пациентов дагестанского реабилитационного центра был найден без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета (СК) в Telegram.

Мужчину 1987 года рождения нашли 13 января на территории рехаба. Проводится процессуальная проверка.

Telegram-канал «ЧП Кавказ» добавляет, что, по предварительным данным, пациент был сильно избит. Источником своей осведомленности канал назвал подписчиков.

Ранее в Волгоградской области возбудили уголовное дело после смерти пациента психоневрологического интерната. За три дня до трагедии его госпитализировали с многочисленными повреждениями.

ЖЗЛ
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