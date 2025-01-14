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14:13, 14 января 2025Россия

Стало известно о смерти учительницы во время омолаживающих процедур в московской клинике

Shot сообщил о смерти москвички во время процедур в косметологической клинике
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 40-летняя учительница почувствовала себя плохо во время омолаживающих процедур в косметологической клинике Titania на Рубцовской набережной. О смерти женщины сообщил Shot в Telegram.

Как стало известно, у москвички началась аллергическая реакция на неназванный препарат, в результате которой женщина покрылась сыпью, и у нее случился приступ эпилепсии. Спасти россиянку не удалось.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, что сотрудники клиники вкололи москвичке.

Ранее жительница Дагестана заразилась ботулизмом после косметической процедуры в московской частной клинике. Как выяснилось, женщине сделали инъекции незарегистрированного в России препарата Refinex для коррекции мимических морщин.

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Кроме того, в ноябре сообщалось о москвичке, у которой сгнила пятка после операции по уменьшению живота и увеличения груди. Женщина обнаружила проблему с ногой на следующий день после хирургического вмешательства — она не мола встать из-за сильной боли. Оказалось, что во время липосакции врач использовал прибор с электрическим током, однако совершил ошибку и пронзил пациентку током, оставив ожоги.

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