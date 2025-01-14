Стало известно об угрозе обрушения скалы на месте ЧП с танкером «Волгонефть-239»

МЧС: Скальная порода может обрушиться на месте ликвидации утечки нефтепродуктов

Скальная порода рискует обрушиться на месте ликвидации утечки нефтепродуктов в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по краю.

«Угроза обрушения скальной породы существует на месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормовой части танкера "Волгонефть-239"», — заявили в МЧС.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что на очистку пляжей Анапы от мазута уйдет до двух месяцев. На данный момент на полигоне обработано 3,6 тысячи тонн песка, отметили там.

Крушение танкеров, перевозивших в сумме девять тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря. При этом продолжают поступать сообщения о новых выбросах мазута. Так, 12 января были зафиксированы выбросы в шести районах Крыма, 10 января сообщалось о выбросе в районе поселка Тамань Темрюкского района.