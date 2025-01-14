В России упал выпуск труб для теплосетей и трубопроводов

«Ведомости»: выпуск труб большого диаметра в России упал на восемь процентов

Производство труб большого диаметра (ТБД) в России по итогам 2024 года упало на восемь процентов, до 2,3 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные агентства Metals & Mining Intelligence сообщают «Ведомости».

Такие трубы используются для строительства и реконструкции теплосетей, водопроводов, канализационных сооружений, а также для магистральных газо- и нефтепроводов. Имеющиеся мощности позволяют производить до 5 миллионов тонн труб в год.

Одной из основных причин падения производства названо сокращение экспорта, что связано со сложной геополитической обстановкой. Если годом ранее за границу ушло 436 тысяч тонн труб, то в 2024-м — менее 100 тысяч, сообщил источник издания.

Запрет на экспорт российских ТБД ввел сначала Евросоюз, а позднее к ним присоединилась Великобритания. США установили заградительные пошлины на металлы из России еще в марте 2023 года.

Продажи труб на внутреннем рынке поднялись из-за увеличения спроса со стороны «Газпрома», но все равно остаются на 17 процентов ниже уровня 2022 года. Слабая динамика объясняется отсутствием крупных проектов в нефтегазовом секторе.

Эксперты ожидают, что в 2025 году производство ТБД либо удержится на уровне 2024 года, либо упадет еще сильнее. Поводом для таких прогнозов стал пересмотр планов крупнейших заказчиков. «Транснефть» сообщила о сокращении инвестиций в развитие из-за роста налога на прибыль для нее с 25 до 40 процентов, а «Газпром» утвердил снижение инвестиционной программы на два процента по отношению к прошлому году.