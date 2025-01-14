Тимошенко: Украина превращается в страну без будущего

Украина превращается в страну без будущего из-за происходящих в ней процессов. Об этом заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко передает «Инсайдер UA».

«Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего», — заявила нардеп.

Так Тимошенко раскритиковала закон, который позволяет международным советам выбирать судей Конституционного суда Украины, что, по ее словам, приравнивает общение с Киевом как с бесправной колонией.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Юлия Тимошенко может стать следующим президентом страны. По его словам, Тимошенко, которая является «бабушкой украинской революции», после ухода с поста Владимира Зеленского «побежит к толпе с криками» о том, что она принесла гражданам мир.