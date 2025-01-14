Троих напавших на Курскую область наемников ВСУ внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов троих иностранных наемников, участвовавших в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в перечень попали двое граждан Грузии — Леван Беруашвили, Алекси Бибичадзе и один гражданин Литвы Шарунас Ясюкевичюс. Кроме того, в списке указан американский наемник Деррик Бейлс. Он обозначен как причастный к террористическим действиям.

Ранее сообщалось, что Беруашвили долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для использования их в боях на территории России. Кроме того, он лично принимал участие в вооруженном конфликте на территории страны. В конце августа грузинский наемник вместе с другими представителями украинских наемнических формирований незаконно вторгся в Курскую область, используя взрывные устройства и военную технику. После пересечения государственной границы злоумышленники совершали преступления, направленные на устрашение населения и причинение ему имущественного ущерба.