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17:29, 14 января 2025Силовые структуры

Трое иностранных наемников ВСУ попали в список террористов за теракты в Курской области

Троих напавших на Курскую область наемников ВСУ внесли в список террористов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов троих иностранных наемников, участвовавших в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в перечень попали двое граждан ГрузииЛеван Беруашвили, Алекси Бибичадзе и один гражданин Литвы Шарунас Ясюкевичюс. Кроме того, в списке указан американский наемник Деррик Бейлс. Он обозначен как причастный к террористическим действиям.

Ранее сообщалось, что Беруашвили долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для использования их в боях на территории России. Кроме того, он лично принимал участие в вооруженном конфликте на территории страны. В конце августа грузинский наемник вместе с другими представителями украинских наемнических формирований незаконно вторгся в Курскую область, используя взрывные устройства и военную технику. После пересечения государственной границы злоумышленники совершали преступления, направленные на устрашение населения и причинение ему имущественного ущерба.

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