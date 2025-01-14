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17:02, 14 января 2025Мир

У границы с Украиной развернут Patriot

Министр обороны ФРГ Писториус: В Польше на границе с Украиной развернут Patriot
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Reuters

В польском городе Жешув в 100 километрах от КПП «Краковец» на границе с Украиной развернут американский комплекс противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует издание «РБК-Украина».

«В январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot», — сказал глава немецкого оборонного ведомства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 миллиарда евро, куда вошли три системы ПВО IRIS-T, включая снаряды к ним, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

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