На Украине подтвердили атаку по химзаводу в Брянской области

Украина подтвердила атаку своих вооруженных сил по химическому заводу в Брянской области. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Сообщается, что удар нанесли спецподразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности, боеприпасы для ствольной артиллерии, ракетных систем залпового огня, авиации и другой военной техники.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что нанесены удары американскими ракетами ATACMS.