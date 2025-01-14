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13:32, 14 января 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили атаку по химзаводу в Брянской области

РБК-Украина: ВСУ атаковали химзавод в Брянской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Украина подтвердила атаку своих вооруженных сил по химическому заводу в Брянской области. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Сообщается, что удар нанесли спецподразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности, боеприпасы для ствольной артиллерии, ракетных систем залпового огня, авиации и другой военной техники.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что нанесены удары американскими ракетами ATACMS.

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