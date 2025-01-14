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16:12, 14 января 2025Бывший СССР

Названо главное условие для вступления Украины в Евросоюз

Политолог Коньков предположил, что Украина вступит в ЕС только после Турции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина может стать членом Европейского союза (ЕС) только после Турции, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков. Так, вспомнив слова бывшего главы правительства Виктора Черномырдина, политолог прокомментировал возможность вступления Украины в Евросоюз.

«Здесь известная цитата Черномырдина, мне кажется, будет очень кстати. Он на вопрос о том, может ли Украина стать членом ЕС, сказал: «Да, но только после Турции». Собственно говоря, список стран — кандидатов в члены Европейского союза только расширяется», — назвал главное условие Коньков.

Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия изучит законодательную инициативу Армении о начале процесса вступления в Европейский союз (ЕС), а также обсудит ее с Ереваном.

В четверг, 9 января, кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Теперь предложение будет передано аппарату Национального собрания страны. Премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.

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