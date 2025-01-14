Командир ВСУ Прошинский: на фронте находится только 300 тыс. украинских военных

Только 300 тысяч бойцов от всего личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на фронте. Число реально воюющих украинских солдат назвал в телеинтервью бывший командир ВСУ Константин Прошинский, передает «Новини Live».

«Нам постоянно говорят, что только в ВСУ служат более одного миллиона человек, на фронте — только 300 тысяч. Где остальные? (...) Ведь где-то есть еще минимум 400 тысяч наших пацанов, где они?» — приводятся в публикации слова военного.

Он отметил, что Киеву не хватает средств на обеспечение даже текущей группировки военных.

Ранее стало известно, что подготовленная во Франции 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечалось, что ряды соединения незаконно покинуло более 30 процентов личного состава.