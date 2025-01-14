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08:52, 14 января 2025Путешествия

В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения на полеты

Росавиация заявила о временных ограничениях в аэропортах Пензы и Ульяновска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В аэропортах Пензы и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации. Кроме того, продолжают действовать ограничения в аэропортах Казани и Саратова.

Ранее четыре российских аэропорта ввели временные ограничения на полеты: Грабцево в Калуге, Гагарин в Саратове, Донское в Тамбове и аэропорт Казани. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

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