В ДНР начались бои рядом с крупнейшим угольным предприятием

В ДНР начались бои рядом с шахтоуправлением «Покровское»

Начались бои между украинскими и российскими войсками в районе крупнейшего угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В силовых структурах сообщили, что шахтоуправление «Покровское» находится в непосредственной близости с поселком Удачное, у которого начались бои. Там добавили, что к территории главного вентиляционного ствола предприятия переброшена группировка Вооруженных сил Украины, а также там возведены оборонительные сооружения.

Ранее на Украине подтвердили потерю одной из снабжающих Покровск трасс. Украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска взяли населенный пункт Зеленое, а также продвинулись в районе Песчаного и Успеновки на покровском направлении.