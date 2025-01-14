В Энгельсе восстановят подачу холодной воды на фоне атаки беспилотников

Глава Энгельсского района Исаев: Подачу воды восстанавливают на фоне атаки БПЛА

В Энгельсе Саратовской области восстанавливают подачу холодной воды на фоне атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев.

Он отметил, что утром 14 января в городе наблюдаются проблемы с давлением в сетях водоснабжения из-за перезапуска системы электроснабжения насосных станций.

«В ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено. В ближайшие часы система холодного водоснабжения будет заполнена коммунальным ресурсом», — утонил чиновник.

Школьников Энгельса и Саратова перевели на дистанционное обучение после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. В результате удара повреждения получило промышленное предприятие, заявил глава региона. О пострадавших данных не приводилось.