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08:38, 14 января 2025Россия

В Энгельсе восстановят подачу холодной воды на фоне атаки беспилотников

Глава Энгельсского района Исаев: Подачу воды восстанавливают на фоне атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Энгельсе Саратовской области восстанавливают подачу холодной воды на фоне атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев.

Он отметил, что утром 14 января в городе наблюдаются проблемы с давлением в сетях водоснабжения из-за перезапуска системы электроснабжения насосных станций.

«В ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено. В ближайшие часы система холодного водоснабжения будет заполнена коммунальным ресурсом», — утонил чиновник.

Школьников Энгельса и Саратова перевели на дистанционное обучение после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. В результате удара повреждения получило промышленное предприятие, заявил глава региона. О пострадавших данных не приводилось.

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