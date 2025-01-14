Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 14 января 2025Россия

В российском регионе школьников перевели на дистант после попытки атаки ВСУ на предприятие

Губернатор Бусаргин: В Энгельсе школьников перевели на дистант после атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Школьников Энгельса и Саратова перевели на дистанционное обучение после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — написал губернатор.

Такое решение было принято после попытки удара ВСУ по Саратовской области утром во вторник, 14 января. Под удар попал город Энгельс, где повреждения получило промышленное предприятие, сообщал губернатор. О пострадавших данных не приводилось.

В сети также появились кадры мощного взрыва над Энгельса. Очевидец снял на камеру момент уничтожения дрона ВСУ — слышен взрыв и виден огненный шар пламени.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд социальной справедливости: в Госдуме предложили платить россиянам часть дохода от полезных ископаемых

      Пленный украинец допустил восстание в рядах ВСУ

      В российском регионе школьников перевели на дистант после попытки атаки ВСУ на предприятие

      Дрейфовавшего два месяца в Охотском море россиянина допросили следователи

      Стало известно о попытке атаки ВСУ на предприятие в Казани

      Опубликованы кадры момента мощного взрыва беспилотника ВСУ над Энгельсом

      53-летняя ведущая вышла на ковровую дорожку в платье с декольте вопреки морозу

      В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

      В четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

      Российские военные заняли часть позиций ВСУ в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше