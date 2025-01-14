В российском регионе школьников перевели на дистант после попытки атаки ВСУ на предприятие

Школьников Энгельса и Саратова перевели на дистанционное обучение после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — написал губернатор.
Такое решение было принято после попытки удара ВСУ по Саратовской области утром во вторник, 14 января. Под удар попал город Энгельс, где повреждения получило промышленное предприятие, сообщал губернатор. О пострадавших данных не приводилось.
В сети также появились кадры мощного взрыва над Энгельса. Очевидец снял на камеру момент уничтожения дрона ВСУ — слышен взрыв и виден огненный шар пламени.