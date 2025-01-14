В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Песков: в Кремле не располагают деталями по организации встречи Путина и Трампа

В Кремле не располагают какими-либо новыми деталями по организации встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет», — рассказал официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Путин открыт к международным контактам, в том числе и с 47-м президентом Соединенных Штатов. По его словам, конкретного предмета для разговора между двумя лидерами до сих пор нет, но есть политическая воля, располагающая к самому началу диалога.

Ранее Трамп заявил, что для встречи с Путиным ему надо вступить в должность главы государства 20 января. В частности, 47-й президент США отметил, что его российский коллега хочет провести двусторонние переговоры. Однако Трамп отметил, что для подобных действий ему нужно официально принять на себя государственные полномочия.