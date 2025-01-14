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09:25, 14 января 2025Мир

Трамп раскрыл условие для встречи с Путиным

Трамп заявил, что для встречи с Путиным ему надо вступить в должность президента
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что для встречи с российским лидером Владимиром Путиным ему надо вступить в должность главы государства 20 января. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

В частности, 47-й президент США отметил, что его российский коллега хочет провести двусторонние переговоры. Однако Трамп отметил, что для подобных действий ему нужно официально принять на себя государственные полномочия.

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше. Но, честно говоря, знаете, (...) нужно немного времени, чтобы попасть в офис», — рассказал американский лидер.

10 января Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде анонсировал встречу с Путиным. Политик подчеркнул, что в настоящее время стороны занимаются подготовкой к этому приему. В то же время он ушел от прямого ответа на вопрос, о том состоится ли трехсторонняя встреча лидеров Соединенных Штатов, России и Китая.

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