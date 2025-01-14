В ЛНР подросток пропал по пути в школу и оставил послание учительнице

В ЛНР мальчик пропал по дороге в школу, отправив сообщение учительнице

В городе Старобельске Луганской народной республики школьник пропал по пути на уроки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

13-летний подросток вышел из дома, сложив все необходимое для занятий. Однако позже его классный руководитель получила отправленное мальчиком сообщение. В нем школьник поставил педагога в известность, что не придет на уроки.

Когда классрук связалась с отцом ученика, выяснилось, что тот ничего не знает о планах сына. Телефон самого ребенка к тому времени был уже отключен. Проблем со сверстниками у мальчика не было, отмечает канал.

Ранее в Кировской области пятилетний ребенок пропал по дороге к отцу. Мальчику предстояло преодолеть всего 300 метров, однако родители не смогли найти его и были вынуждены обратиться в полицию.