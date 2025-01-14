Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 14 января 2025Россия

В ЛНР подросток пропал по пути в школу и оставил послание учительнице

В ЛНР мальчик пропал по дороге в школу, отправив сообщение учительнице
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В городе Старобельске Луганской народной республики школьник пропал по пути на уроки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

13-летний подросток вышел из дома, сложив все необходимое для занятий. Однако позже его классный руководитель получила отправленное мальчиком сообщение. В нем школьник поставил педагога в известность, что не придет на уроки.

Когда классрук связалась с отцом ученика, выяснилось, что тот ничего не знает о планах сына. Телефон самого ребенка к тому времени был уже отключен. Проблем со сверстниками у мальчика не было, отмечает канал.

Ранее в Кировской области пятилетний ребенок пропал по дороге к отцу. Мальчику предстояло преодолеть всего 300 метров, однако родители не смогли найти его и были вынуждены обратиться в полицию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности гибели сотрудника ФСБ в здании Минобороны России

      В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

      Мошенник под видом проститутки обманул россиянина

      Канада пригрозила Трампу принципом «око за око»

      В ЛНР подросток пропал по пути в школу и оставил послание учительнице

      Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками

      Лавров дал совет Байдену

      Российский школьник сломал ногу из-за домашнего задания

      Лавров рассказал о предложениях команды Трампа о встрече с Путиным

      Колумбиец попал в российский плен в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше