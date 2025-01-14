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08:57, 14 января 2025Бывший СССР

В МИД рассказали о гибели 24 россиян в результате атак ВСУ

Посол МИД Мирошник: 24 россиянина погибли в результате атак ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Около 120 жителей России с начала 2025 года получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), более 20 человек погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, с начала года в результате атак украинской армии пострадали 140 мирных жителей: ранены 116 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 24 человека, среди них один несовершеннолетний. Мирошник добавил, что за этот период ВСУ выпустили по населенным пунктам России свыше 2,6 тысячи различных боеприпасов. Он заключил, что украинские войска также активно применяли ударные беспилотники.

Ранее военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что военные ВСУ под дулами автоматов вынуждают мирное население Богуславки и Борового в Харьковской области, под Купянском, к бегству из своих домов. По его словам, украинские подразделения совершают подобные действия с согласия местных органов власти и при поддержке правоохранителей.

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