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17:31, 14 января 2025Мир

В Польше оценили планы Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США

Премьер Польши Туск счел планы Трампа на Гренландию и Канаду спорными
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Планы избранного американского лидера Дональда Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США являются спорными и вызывают беспокойство. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Некоторые из высказываний новой администрации США и планы, в частности, касающиеся присоединения Канады или Гренландии, некоторые действия в Европе и влияние на электоральную ситуацию в других странах — это все вызывает определенное чувство беспокойства и является спорным», — счел польский политик.

При этом Туск указал на то, что отношения стран Европейского союза и США являются «бесценными».

Ранее отставной американский дипломат Джим Джатрас заявил, что Трамп своими высказываниями о желании заполучить Гренландию пытается запугать другие страны. По его мнению, США не получат ощутимой выгоды от приобретения или захвата самого большого острова в мире, потому что располагают собственными природными ресурсами.

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