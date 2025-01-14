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12:04, 14 января 2025Силовые структуры

В России экс-гаишник решил помочь приятелю получить водительские права и попался

В Красноярске задержали экс-гаишника, помогавшего получить права приятелю
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ

Бывшего начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю заподозрили в превышении должностных полномочий в интересах двух своих знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, весной 2024 года экс-гаишник решил помочь приятелю, который выполнял ремонтные работы в его квартире, получить водительские права. Для этого он попросил своих подчиненных обеспечить мужчине сдачу теоретической части экзамена.

Кроме того, бывший начальник поручил сотрудникам уничтожить требования Госавтоинспекции (ГАИ) об удалении тонировки с машины другого своего знакомого, который ранее был привлечен к административной ответственности.

Уголовные дела были возбуждены на основании материалов ФСБ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в Саратовской области оперативники собственной безопасности регионального управления МВД выявили организованную тремя сотрудниками ГАИ схему, облегчавшую сдачу экзамена на водительские права.

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