В России экс-гаишник решил помочь приятелю получить водительские права и попался

В Красноярске задержали экс-гаишника, помогавшего получить права приятелю

Бывшего начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю заподозрили в превышении должностных полномочий в интересах двух своих знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, весной 2024 года экс-гаишник решил помочь приятелю, который выполнял ремонтные работы в его квартире, получить водительские права. Для этого он попросил своих подчиненных обеспечить мужчине сдачу теоретической части экзамена.

Кроме того, бывший начальник поручил сотрудникам уничтожить требования Госавтоинспекции (ГАИ) об удалении тонировки с машины другого своего знакомого, который ранее был привлечен к административной ответственности.

Уголовные дела были возбуждены на основании материалов ФСБ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в Саратовской области оперативники собственной безопасности регионального управления МВД выявили организованную тремя сотрудниками ГАИ схему, облегчавшую сдачу экзамена на водительские права.