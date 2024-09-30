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15:39, 30 сентября 2024Силовые структуры

Гаишников задержали за подмену сдававших на права россиян на умелых водителей

Ради денег гаишники заменили сдававших на права россиян умелыми водителями

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Саратовской области оперативники собственной безопасности регионального управления МВД выявили организованную тремя сотрудниками Госавтоинспекции (ГАИ) хитроумную схему, облегчавшую сдачу экзамена на права. Об этом в понедельник, 30 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

Как установили силовики, во время экзамена по вождению, инспекторы допускали за руль учебного автомобиля умелых водителей, которые на отлично выполняли упражнения вместо пришедших на сдачу экзамена граждан. За эту услугу инспекторы из МО МВД России «Базарно-Карабулакский» Саратовской области получали денежное вознаграждение.

В МВД отметили, что при подтверждении вины задержанных, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

13 сентября в МВД России сообщили, что в ближайшее время не намерены менять правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав.

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