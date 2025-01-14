В России вынесли заочный приговор лидерам батальона ВСУ

Лидеров батальона «независимой Ичкерии» заочно приговорили к 19 и 20 годам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор лидерам самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация), созданной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), Ахмеду Закаеву (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом) и Мураду Юсупову (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом). Об этом сообщает «Интерфакс».

Бывший эмиссар чеченских сепаратистов Закаев получил 20 лет колонии строгого режима, а Юсупов — 19 лет.

По данным следствия, в июле 2022 года на территории Украины Закаев назвал себя лидером

самопровозглашенной и несуществующей ЧРИ и объединил в преступную группу Юсупова и остальных для военных действий против интересов России. Закаев в составе ВСУ создал террористический батальон особого назначения министерства обороны ЧРИ. 28 июля он передал руководство Юсупову.

Ахмед Закаев был бригадным генералом, министром культуры, иностранных дел и вице-премьером самопровозглашенной ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001 году российские власти обвинили Закаева в терроризме и расправах над мирными гражданами, его объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в его выдаче, так как Великобритания предоставила ему политическое убежище.

