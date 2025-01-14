Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 14 января 2025Силовые структуры

В России вынесли заочный приговор лидерам батальона ВСУ

Лидеров батальона «независимой Ичкерии» заочно приговорили к 19 и 20 годам
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор лидерам самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация), созданной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), Ахмеду Закаеву (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом) и Мураду Юсупову (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом). Об этом сообщает «Интерфакс».

Бывший эмиссар чеченских сепаратистов Закаев получил 20 лет колонии строгого режима, а Юсупов — 19 лет.

По данным следствия, в июле 2022 года на территории Украины Закаев назвал себя лидером
самопровозглашенной и несуществующей ЧРИ и объединил в преступную группу Юсупова и остальных для военных действий против интересов России. Закаев в составе ВСУ создал террористический батальон особого назначения министерства обороны ЧРИ. 28 июля он передал руководство Юсупову.

Ахмед Закаев был бригадным генералом, министром культуры, иностранных дел и вице-премьером самопровозглашенной ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001 году российские власти обвинили Закаева в терроризме и расправах над мирными гражданами, его объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в его выдаче, так как Великобритания предоставила ему политическое убежище.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о контактах с Вашингтоном

      Лавров заявил о планах США вывести из строя «Турецкий поток»

      В российском регионе появился тигр-людоед

      В Кремле назвали суверенным правом Армении развивать отношения с США

      Полянский рассказал о вышедшей из себя на встрече Совбеза ООН постпреде Британии

      В США заявили о найденном Украиной способе шантажировать Европу

      Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ

      В России признали сложности с экспортом нефти после новых санкций США

      В Кремле оценили значимости подписания договора о партнерстве с Ираном

      В США заявили о нелюбви немцев к нынешнему правительству и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше