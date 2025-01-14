В России высказались о ситуации вокруг Панамского канала

Посол Гаврилов: Россия выступает за нейтралитет Панамского канала

Россия выступает за нейтралитет Панамского канала, заявил «Известиям» посол РФ в Панаме Константин Гаврилов.

Дипломат подчеркнул, что Москва поддерживает постоянный нейтралитет Панамского канала, который предполагает, что «и в мирное, и в военное время эта ключевая для международной торговли водная артерия должна оставаться безопасной и открытой для мирного транзита судов всех государств на условиях полного равноправия».

До этого избранный президент США Дональд Трамп поднял вопрос о возвращении контроля над каналом. Он убежден, что власти Панамы «обдирают» США, взимая недостаточную плату за использование канала, в то время как американцы продолжают вкладывать миллиарды долларов в его эксплуатацию и ремонт.