В России захотели резко повысить штрафы за уклонение от уплаты налогов

Штрафы за уклонение от налогов с организаций могут поднять в России в 2,5-5 раз

Штрафы в России за уклонение от уплаты налогов с организаций планируют резко повысить, подняв их в 2,5-5 раз. Об этом со ссылкой на подготовленный Минюстом законопроект сообщает ТАСС.

Так, с нынешних 100-300 тысяч рублей указанные штрафы предлагается повысить до 0,5-1,5 миллиона рублей, а при особо крупном размере (свыше 56,25 миллиона рублей за три финансовых года) — до 1-2,5 миллиона с нынешних 250-500 тысяч. За сокрытие средств или имущества организаций, с которых должно производиться взыскание налогов, штрафы хотят увеличить с 200-500 тысяч рублей до 1-2,5 миллиона, а при особо крупном размере — с 0,5-2 миллионов рублей до 2-5 миллионов.

Как следует из опубликованного для общественного обсуждения проекта, увеличения штрафов для физлиц за уклонение от налогов не предусмотрено. В пояснительной записке отмечается, что изменения позволят «адаптировать размеры штрафов к современным социально-экономическим реалиям».

Как стало известно во вторник, 14 января, Минюст предложил существенно увеличить штрафы по 36 статьям УК РФ в сфере экономики, чтобы актуализировать их на уровень инфляции, накопленной с момента установления действующих размеров. В частности, штрафы за мошенничество собираются поднять с 300 до 500 тысяч рублей, за незаконное предпринимательство — с 300 тысяч до 1,5 миллиона.