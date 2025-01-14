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17:24, 14 января 2025Экономика

Из-за инфляции в России собрались увеличить штрафы за экономические преступления

Минюст РФ в связи с инфляцией предложил повысить штрафы по 36 статьям УК
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Минюст РФ предложил существенно увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК РФ в сфере экономики, связав такое намерение с необходимостью актуализировать их на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту также отмечается, что изменения позволят «адаптировать размеры штрафов к современным социально-экономическим реалиям», а суммы, предусмотренные в качестве основного вида наказания по некоторым статьям УК, не пересматривались более 20 лет.

В частности, штрафы за мошенничество собираются поднять с 300 до 500 тысяч рублей, за незаконное предпринимательство — с 300 тысяч до полутора миллионов, а за незаконный оборот поддельных денег или ценных бумаг — с одного до пяти миллионов рублей.

В конце прошлого года был подписан закон, ужесточающий административную ответственность за неуведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности, предусматривающий значительное повышение штрафов, которое объясняли в том числе индексацией по уровням накопленной со времени принятия предыдущей редакции закона инфляции. Также в 2024 году в России одобрили значительное повышение судебных пошлин, размер которых в предыдущий раз полноценно регулировался в 2009 году.

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