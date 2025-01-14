Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:56, 14 января 2025Силовые структуры

В России заочно осудили мэра Днепра за призывы к расправе над россиянами

В Москве осудили мэра Днепра Филатова на 9 лет за призывы к убийству россиян
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Horst Galuschka / IMAGO / Globallookpress.com

В Москве заочно осудили мэра Днепра Бориса Филатова (включен в реестр экстремистов и террористов) за призывы к расправе над россиянами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он признан виновным по статьям 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет, с угрозой применения насилия») и 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2022 года мэр города Днепр 52-летний Филатов, не находясь на территории России, разместил в своем открытом канале мессенджера, к которому имел доступ неопределенный круг лиц, высказывания, формирующие враждебное отношение к русским и побуждающие к совершению насильственных действий в отношении них. Затем он опубликовал это сообщение на своей странице в одной из социальных сетей. Также он распространил в интернете ложную информацию о противоправных действиях Вооруженных сил России.

Басманный районный суд приговорил его к девяти годам колонии и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

Ранее сообщалось, что в России заочно обвинили в экстремизме мэра Днепра за призывы к расправе над россиянами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России ATACMS и Storm Shadow. Две ракеты перехватили над Черным морем

      Названо главное условие для вступления Украины в Евросоюз

      В российском городе наледь рухнула на подростка и женщину

      Украинский военком пытался отправить на фронт вора и поплатился

      Россиянка застала пьяным и сняла на видео собиравшегося делать ее мужу операцию врача

      В Словакии заявили о госперевороте на Украине в 2014 году

      Каллас предложила способ лишить Россию доходов

      Россияне поставили рекорд на любимом курорте богачей

      Латвийского наемника заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ

      Волочкова назвала ерундой знаменитые слова Пушкина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше