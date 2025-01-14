В российском регионе обнаружили похожий на беспилотник предмет

В Ульяновской области обнаружили похожий на БПЛА предмет

В Ульяновской области обнаружили предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в центре управления регионом Ульяновской области в Telegram.

Отмечается, что объект был найден недалеко от поселка Цильна. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

«В настоящее время территория оцеплена, на месте работают саперы. Детали уточняются», — говорится в публикации.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Орловской областью. Губернатор российского региона Андрей Клычков уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. По словам главы региона, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.