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23:17, 14 января 2025Россия

В российском регионе обнаружили похожий на беспилотник предмет

В Ульяновской области обнаружили похожий на БПЛА предмет
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Ульяновской области обнаружили предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в центре управления регионом Ульяновской области в Telegram.

Отмечается, что объект был найден недалеко от поселка Цильна. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

«В настоящее время территория оцеплена, на месте работают саперы. Детали уточняются», — говорится в публикации.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Орловской областью. Губернатор российского региона Андрей Клычков уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. По словам главы региона, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

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