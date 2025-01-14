В российском регионе обнаружили причинившую ущерб в миллионы рублей майнинг-ферму

Гаджиев: В Махачкале обнаружили майнинг-ферму, ущерб превысил 180 млн рублей

В Махачкале обнаружили незаконную майнинг-ферму, причиненный ее деятельностью ущерб превысил 180 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.

По его словам, хозяин криптофермы незаконно подключился к электросети и воровал энергию у добросовестных пользователей. Было найдено 408 аппаратов для майнинга.

«Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов… Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей — более 180 миллионов, если быть точным», — написал Гаджиев. Он уточнил, что материалы о деятельности злоумышленников были переданы в правоохранительные органы.

В Дагестане с 1 января полностью запретили майнинг криптовалют. Аналогичный запрет действует еще в девяти регионах России. Он касается республик Северного Кавказа (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня), а также новых регионов России (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области).