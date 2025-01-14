В США нашли способ вынудить Украину пойти на мирное соглашение

CNN: США убеждают ЕС перевести активы РФ на счет, доступный Киеву в случае мира

Администрация действующего президента США Джо Байдена убеждает страны Европейского союза (ЕС) перевести замороженные активы России на 300 миллиардов долларов на счет, доступный Киеву в случае заключения мира с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации американского лидера.

По данным источников телеканала, главные помощники Байдена работали над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод средств на новый счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения. Отмечается, что большая часть этих денег по-прежнему хранится в европейских банках, хотя часть находится в банках, расположенных в США.

При этом администрация Байдена тесно консультировались по этой идее с командой избранного президента Дональда Трампа, в том числе с Марко Рубио и представителем Майком Уолтцем. Источники телеканала заявили, что команда Трампа поддерживает эту стратегию, полагая, что замороженные активы могут стать новым стимулом для того, чтобы начать переговоры.