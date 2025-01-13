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06:09, 13 января 2025Мир

В МИД России заявили о страхе ЕС перед решением Трампа по Украине

МИД России: В ЕС боятся, что администрация Трампа изменит курс поддержки Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Евросоюз боится, что администрация избранного президента США Дональда Трампа изменит курс поддержки Украины в конфликте. О страхе перед таким решением рассказал в интервью «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«От нового руководства Еврокомиссии вряд ли можно ожидать каких-либо изменений в их подходах к нашей стране, будь то в энергетике, поддержке Украины или других вопросах. Насколько мы понимаем, в Брюсселе действительно очень боятся, что новая администрация США может изменить свой подход в плане поддержки киевского режима», — отметил дипломат.

По мнению Масленникова, идея руководства ЕК «наложить руку» на доходы от замороженных российских активов вызвано тем, что весьма значительные суммы средств, собранные с европейских налогоплательщиков, отправляются на поддержку Киева.

«Это показывает, что правила, на которых основан некий "порядок", меняются на ходу и фактически переписываются под поставленные задачи. Им захотелось прибрать к рукам сначала эти доходы, и под это уже подводится весьма сомнительная правовая база», — обратил внимание представитель МИД РФ. Он также подчеркнул, что сейчас начали звучать призыве об изъятии у России не только доходов, но и самих активов.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что дал себе 100 дней на достижение результатов в урегулировании украинского конфликта. Трамп, по его словам, намерен проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и руководителем Украины Владимиром Зеленским.

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