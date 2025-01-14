В США оценили стоимость покупки Гренландии

Экономист Баркер: Покупка Гренландии обойдется Трампу от $ 12,5 до 77 млрд

Бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер в интервью The New York Times назвал стоимость покупки Гренландии. По его мнению, приобретение острова обойдется избранному президенту США Дональду Трампу от 12,5 до 77 миллиардов долларов.

Эксперт взял за основу для расчетов затраты Соединенных Штатов на приобретение в 1917 году у Дании Виргинских островов. Тогда это обошлось Вашингтону в 25 миллионов долларов, по сегодняшнему курсу — около 657 миллионов долларов.

В настоящее время, по мнению экономиста, в цену будет заложен и размер ВВП США и Дании и его изменение по сравнению с 1917 годом. «Более крупная экономика может позволить себе платить больше, а более мелкая потребует более высокую цену», — уточнил Баркер.

ВВП Дании выросло в 500 раз, таким образом, начальную стоимость Гренландии можно оценить в 12,5 миллиарда долларов, отметил он. Также учитываться будет и корректировка в отношении стоимости Аляски, которая была куплена США у России в 1867 году за 7,2 миллиона долларов. Теперь цена этой территории с учетом роста ВВП США достигала бы 77 миллиардов долларов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии.

