ВСУ попали в частичное окружение на кураховском направлении

Рогов: ВСУ попали в частичное окружение в Дачном на кураховском направлении

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дачного на кураховском направлении попали в частичное окружение. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В Дачном к западу от Курахова боевики ВСУ находятся в полукотле, в состоянии, близком к полному окружению», — приводятся в публикации слова Рогова.

Он добавил, что в окружение попало более трех четвертей периметра города, при том что бои за город еще не начались.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ атаковали города Каменку-Днепровскую и Энергодар в Запорожской области. По его словам, в городе произошло массовое отключение электричества и начались проблемы со связью.