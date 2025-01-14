Жалующемуся на отсутствие секса в идеальных отношениях пожилому мужчине дали совет

Секс-коуч Закари Зейн дал совет пожилому мужчине, жалующемуся на отсутствие секса в идеальных, на его взгляд, отношениях. Рекомендацию коуча опубликовало издание Men's Health.

По словам автора письма, ему 65 лет, а его избраннице — 56, и раньше их секс был регулярным — два или три раза в неделю. Однако сперва на его либидо повлияла пандемия, а потом у партнерши начались признаки менопаузы — приливы, сухость во влагалище. Экспериментальным путем мужчина обнаружил, что если он мастурбировал, подруга иногда заводилась и присоединялась, и они занимались сексом.

После нескольких разговоров пара решила поработать над сексуальной жизнью, и иногда они проводят много времени в постели, но приставания мужчины женщина отвергает, а после использует вибратор. «Если я пытаюсь присоединиться, она говорит: "Я делаю это просто для того, чтобы уснуть"», — рассказал мужчина, переживающий, что нужен партнерше только для исполнения роли отца для ее дочери.

В ответ Зейн отметил, что нужно начинать не с секса, а с факторов стресса, которые могут мешать женщине наслаждаться интимной жизнью с мужчиной. «Я хочу, чтобы вы спросили свою партнершу, можете ли вы что-нибудь сделать, чтобы облегчить ее жизнь. Возможно, приготовление ужина или сдача вещей на переработку снизят ее стресс. Возможно, она чувствует боль, и массаж (или заказ профессионального массажиста) поможет ей расслабиться. Возможно, дело совсем в другом», — посоветовал коуч.

После этого, продолжил Зейн, женщина, почувствовав заботу о себе, может преисполниться и желанием заниматься сексом. Он также напомнил, что для истинной близости нужно вместе готовить, гулять, делиться мыслями и чувствами, а также больше обниматься, целоваться.

Когда вы пытаетесь начать секс ночью, не установив контакт в течение дня, это все равно, что пытаться разжечь огонь с помощью пары крошечных веточек. Чтобы поддерживать пламя долго, вам понадобится более существенное топливо — например, поленья и растопка. Установление эмоциональной связи в течение дня обеспечивает необходимое тепло и энергию для близости ночью Закари Зейн секс-коуч

Если и это не сработает, Зейн предложил обоим обратиться к психотерапевту, работающему с парами.

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