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20:27, 14 января 2025Забота о себе

Желающих похудеть людей научили правильно считать калории

UfaTime.ru: При подсчете калорий нужно учитывать напитки и завести весы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врачи Городской больницы №21 в Уфе научили желающих похудеть или скорректировать рацион людей правильно считать калории. Своими рекомендациями они поделились с изданием UfaTime.ru.

По словам специалистов, прежде всего нужно узнать свою суточную норму калорий, затем подсчитать калорийность питания в течение нескольких дней, а после постепенно начать корректировать рацион. Врачи уточнили, что считать нужно абсолютно все, что человек съедает за день, в том числе учитывать напитки. В противном случае подсчет не будет иметь смысла. «Их часто забывают включать в подсчеты, хотя во многих из напитков много калорий. Сюда относятся кофе-раф, кофе со сливками, молочные коктейли», — подчеркнули медики.

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Для точного подсчета калорий врачи также порекомендовали завести кухонные весы и при подсчете калорий в сложном блюде взвешивать и суммировать калорийность ингредиентов по отдельности. Наконец, во время ужина в ресторане или кафе можно попросить сотрудника заведения предоставить технологическую карту блюд, в которой расписана их калорийность, а также содержание белков, жиров и углеводов, заключили специалисты.

Ранее диетолог Антонина Стародубова предостерегла от употребления мандаринов беременных женщин, а также людей, склонных к аллергическим реакциям. Кроме того, мандарины не стоит есть маленьким детям.

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