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11:23, 14 января 2025Ценности

Жена российского миллиардера снялась в мини-платье с откровенным декольте

Жена миллиардера Доронина Кристина Романова показала откровенное декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица предстала перед камерой в облегающем красно-коричневом мини-платье с черно-желтыми узорами. Данный предмет гардероба оформлен глубоким декольте.

Возлюбленная предпринимателя распустила волосы и нарастила длинные ногти. При этом она отказалась от декоративной косметики, показав естественную внешность.

В декабре Кристина Романова позанималась спортом в бра-топе и облегающих мини-шортах.

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