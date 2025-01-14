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08:09, 14 января 2025Бывший СССР

Жена захваченного ВСУ итальянца попросила о помощи

Жена захваченного ВСУ под Купянском итальянца Джанни Ченни попросила о помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни Екатерина Ченни обратилась за помощью. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас просто трое детей, младшему ребенку два года... Везде, где можно, я оставила свои контакты, где можно, попросила помощи, но со мной никто не связывался», — сказала она.

Женщина сообщила, что ее старшему и среднему детям 12 и 5 лет. Информацию о том, что ее мужа задержали украинские военные, Екатерина узнала из новостей и видео в интернете. Она добавила, что обратилась за помощью к региональным властям, омбудсмену Татьяне Москальковой и в фонд «Защитники Отечества».

Ченни ушел добровольцем в армию России 13 ноября прошлого года, вступив в бронетанковый полк. Предполагается, что он мог быть схвачен в плен между 7 и 8 января, когда выполнял разведывательную операцию в тылу противника.

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