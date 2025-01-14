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06:50, 14 января 2025Бывший СССР

Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму

ФСБ: Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В ДНР задержали жительницу Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК. В ведомстве заявили, что жительница неоднократно публиковала в социальных сетях «призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности».

В конце декабря в Волгоградской области задержали 45-летнего и 34-летнего местных жителей по подозрению в оправдании террористических атак на Белгородскую и Брянскую области.

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