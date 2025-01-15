35-летний футболист Медиалиги пройдет просмотр в клубе РПЛ

35-летний футболист Медиалиги Маврин пройдет просмотр в «Пари Нижний Новгород»

Полузащитник клуба Медиалиги «Амкал» Василий Маврин пройдет просмотр в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ).

35-летний игрок пройдет просмотр на сборе команды в Турции. «Василий прибудет в расположение "Пари НН" 28 января. Находясь на сборе в роли игрока на просмотре, полузащитник попытает свои силы в профессиональной команде», — говорится в заявлении нижегородцев.

В «Пари НН» подчеркнули, что Маврин связан с нижегородским футболом: на юниорском и взрослом уровне он выступал за несколько команд области. В медиафутболе полузащитника дважды признавали игроком года.

«Пари НН» в 18 матчах нынешнего сезона РПЛ набрал 16 очков. Клуб находится на 12-м месте в чемпионате.