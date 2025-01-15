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05:00, 16 января 2025Экономика

Названы способы договориться о скидке при аренде жилья

Эксперт по недвижимости Мищенко: Недостатки помогут сэкономить на аренде
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Арендатор может сэкономить на аренде жилья в случае объективных причин, например, если квартира имеет серьезные недостатки, сообщила руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Способы договориться о скидке при аренде съемного жилья она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Для готового жилья комфорт-класса крайне важна развитая инфраструктура в пешей доступности от дома, особенно для семей с детьми, которых надо отводить в детский сад или школу, отметила эксперт.

«При наличии проблем с транспортной доступностью можно договориться даже о 15-процентном дисконте, когда путь до метро занимает 30 минут на общественном транспорте», — уточнила она.

При признаках «бабушкиного» ремонта, например, старых коммуникациях, ветхих обоях и отваливающейся штукатурке, тоже можно попросить владельца снизить стоимость аренды на 5-10 процентов, убеждена Мищенко.

В квартире могут быть «следы» от предыдущих жильцов, требующие косметического ремонта. В этой ситуации новому арендатору стоит обсудить возможность получения скидки в обмен на проведение небольшого ремонта. Это может оказаться выгодным решением, так как скидка часто учитывает затраты на работу профессионалов

Елена Мищенкоэксперт по недвижимости

Если в квартире отсутствует какая-то бытовая техника, тоже можно попросить «сбросить» стоимость аренды, чтобы докупить необходимое, отметила эксперт.

«Арендатор может попробовать договориться о дисконте при условии готовности оплатить аренду на несколько месяцев вперед. Некоторым собственникам может быть нужна сразу крупная сумма и они будут согласны "скинуть" 2-3 процента от цены аренды. Арендатор тем самым покажет, что не планирует съезжать в долгосрочной перспективе», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

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Если в квартире нет явных недостатков, она рекомендовала попробовать снимать жилье вскладчину. Мищенко обратила внимание, что рост цен на съемное жилье в 2024 году привел к увеличению числа желающих снимать квартиру совместно с друзьями или родственниками.

Ранее генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил о внушительном подорожании аренды жилья. По его данным, по итогам 2024 года съемные однокомнатные квартиры выросли в цене почти на треть (на 31,4 процента).

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