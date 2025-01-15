Минобороны: Российские войска заняли населенный пункт Украинка в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт Украинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции (СВО).

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Центральной группировки армии России в зоне СВО.

В ходе боев на участке ответственности группировки противник потерял 560 человек, танк Leopard, четыре единицы прочей бронетехники и шесть артиллерийских орудий.

14 января Минобороны отчиталось о переходе под российский контроль населенного пункта Нескучное в ДНР. В то же время были нанесены удары по располагавшимся в окрестностях подразделениям Вооруженных сил Украины.