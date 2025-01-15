Байден попрощается со своей 50-летней карьерой

NYT: Байден выступит с финальной речью, где попрощается с 50-летней карьерой

Президент США Джо Байден выступит с финальной речью, в которой попрощается с 50-летней карьерой и подведет итоги своего президентства. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Белый дом не стал раскрывать, что господин Байден планирует сказать в своей речи, назначенной на 8 вечера по восточному времени. Но в свои последние месяцы он стремился закрепить наследие как преобразующий президент, который стабилизировал внутреннюю политику, одновременно укрепляя лидерство Америки за рубежом», — отмечается в материале издания.

При этом авторы материала указывают, что Байден заканчивает свое президентство, будучи крайне непопулярным лидером. Тем не менее 46-й президент США искренне уверен в своих достижениях во внутренней и внешней политике, которые он, вероятнее всего, выделит в качестве главных итогов президентства.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что отношения Байдена и его супруги Джилл с вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем Дагом Эмоффом испортились после того, как победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп. Отмечается, что первая леди недолюбливала вице-президента с тех пор, как та обвинила Байдена в противодействии федеральной политике автобусных перевозок во время дебатов демократов в ходе предвыборного цикла 2020 года.