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16:37, 15 января 2025Россия

Белоусов раскрыл число оставшихся в России ветеранов Великой Отечественной войны

Белоусов: В России осталось около 7000 ветеранов Великой Отечественной войны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В России осталось около 7000 ветеранов Великой Отечественной войны. Такую цифру назвал глава Минобороны (МО) страны Андрей Белоусов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой, сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания», — сказал он.

По его словам, 9 мая ветераны будут находиться на почетных местах на трибунах парадов. Тех, кто не сможет посетить мероприятия по состоянию здоровья, будут поздравлять на дому и в лечебных учреждениях.

До этого Белоусов заявил, что в состав расчетов, которые примут участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, войдут участники специальной военной операции. Он также отметил, что для участия в параде на Красной площади были приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств.

Вот это да!
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