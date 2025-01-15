В параде Победы примут участие бойцы из зоны спецоперации

Глава МО Белоусов: В парадные расчеты 80-летия Победы войдут участники СВО

В состав расчетов, которые примут участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, войдут участники специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, военные парады пройдут в Москве, восьми городах-героях и еще в 19 городах, где находятся штабы военных округов и флотов.

Он отметил, что для участия в параде на Красной площади были приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, из которых 10 уже подтвердили свое участие.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что воинский контингент КНДР может принять участие в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Он также отметил, что торжественные мероприятия «будут весьма и весьма представительными».