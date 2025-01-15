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16:14, 15 января 2025Мир

Эксперт высказался о темах переговоров Путина и президента ЦАР

Эксперт Пинчук: президенты России и ЦАР будут говорить про конкуренцию
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин (архивное фото)

Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин (архивное фото). Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву, где намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. О целях поездки политика рассказал «Царьград».

Отмечается, что стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук считает, что президенты будут говорить и про конкуренцию.

«Дело в том, что конкуренция за Африку — это одна из основных сфер вообще геополитической конкуренции. Напоминаю вам, что именно ЦАР стала опорной территорией для того же "Вагнера" и [Евгения] Пригожина. И, собственно, успех в ЦАР стал входным билетом для начала ЧВК, а потом и широких российских интересов на африканском континенте», — отметил он.

Пинчук подчеркивает, что ЦАР — одна из беднейших стран в мире, однако там существуют ресурсы, представляющие интерес для Москвы. Несмотря на то что у России собственные ресурсы, их добыча затруднена или требует высоких затрат. В то же время в ЦАР эти затраты ниже.

Издание пишет, что любая страна, которая намерена развивать собственные интересы в Африке, должна иметь опорную территории. По мнению Пинчука, Россия в данном вопросе рассматривает ЦАР. «Уже какое-то время идут разговоры и даже прорабатывается вопрос, были официальные заявления о том, что Россия официально откроет полноценную военную базу. Поэтому вот и предметы для разговора», — заключил он.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры президента РФ и главы ЦАР пройдут 16 января.

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